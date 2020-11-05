遠傳(4904)今(5)日舉辦法說會，總經理井琪會受訪表示，遠傳目前5G用戶進度超前，原先預計年底要拚30萬用戶，現在看來應該不用到年底就可以達陣，另外，針對與亞太電持續在頻譜上的深化合作，今日甫與亞太電重訊宣布將於700MHz頻段共頻共網10年，惟目前仍待主管機關NCC審核，她則認為，遠傳一直以來都超前部署，希望雙方可以再有多一點在頻譜上的合作。

5G為遠傳目前全力衝刺業務的重中之重，井琪表示，目前遠傳的升級比例表現比預期好，已經達到原來的目標，一開始預定年底要達30萬用戶，現在應該不用年底就可以達陣。

遠傳今日也與宣佈，與亞太電信繼日前宣布「3.5GHz共頻共網」合作計畫，將擴大頻譜資源合作，以期擴大全網頻譜和建置效益，雙方朝向「700MHz頻段共頻共網」或「頻率交換」合作邁進，最大化頻譜效益，提升消費者利益，雙方將就各自取得的「700MHz頻段進行共頻共網」，費用依照遠傳支付7/9、亞太電支付2/9比例分攤。

對於和亞太電的合作，井琪表示，今天不算是一個新的案子，之前雙方就已經談好，700MHz共頻目前政府還沒開放，但遠傳超前部屬，希望雙方可以再有多一點在頻譜上合作，不僅照顧既有客戶，再搭配上愛立信的技術，可以達到很好的互補，亞太電合作的700MHz剛好在遠傳兩邊，所以這也是當初遠傳和亞太合作的考量之一。

井琪進一步表示，假設後續因為和亞太電共頻700MHz後，有超過NCC(國家通訊委員會)規定的頻譜上線，則屆時遠傳會再進行處理。

另外，5G除消費端客戶外，企業客戶也是遠傳積極搶攻的一塊大餅，井琪就說，看好ICT會是企業客戶中一塊很重要的成長引擎，加上在5G的助陣下，明年全島布建會更完整，ICT是遠傳很努力耕耘的領域，這也是遠傳當初在5G頻譜競標上有所堅持的原因，除消費者外，企業客戶也是遠傳很重視的。

(時報資訊)