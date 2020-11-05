每個人離開家有千百種理由，為了工作，為了求學，或是追求更好的生活，不變的是大家都抱持著相同期待，有一天能夠衣錦還鄉，但卻不知道，這是一條越走越遠的路。而堅持下去最大的動力不過於來自希望給足家人穩定的生活。

穩定的工作讓他不畏懼屏東到高雄的距離

身在偏鄉地區的人，離家成為他們不能拒絕的宿命。陳紹榮，是位屏東人，18歲的他抱持熱血與憧憬，離開家到了台北闖蕩，時間轉眼，一待就是20年，但台北並不是他的家，樸素的屏東鄉野沒有高樓、沒有霓虹，街道上沒有攤販叫賣的聲音，但年輕的他正仍渴望都市的生活，能為他帶來一份穩定的工作。他成為一位工人，在台北的工地做著工程接著零工，心卻繫緊家鄉的稻田。

不管風吹雨打還是出日頭，為了家庭的溫暖拼出頭。40歲時，為了持家，他每天清晨五點，天還沒亮，他就得出門工作，屏東對他來說並沒有好的工作機會，最後他選擇到高雄工作，每天騎將近一小時車程的他，這樣的生活持續了十年。為了孩子他決定回家，每天都在盼著有一天，可以擺脫這樣漂泊的宿命。

回到家人的懷抱中彷彿一切辛苦都值得

漂流浪子回鄉，太陽能照亮了就業的機會。終於，他在屏東找到了一份太陽能板裝修工程的工作，這份工作只在離家5分鐘車程的地方，那些多出來的時間，讓他有機會陪伴孩子、家人吃一份早餐、回家吃一頓晚飯，這一頓飯的時間，卻是他用大半輩子在工地的汗水換來的。

雖然工作一樣辛苦，每天頂著烈焰裝修著太陽能板，但是這塊冰冷發電板對他而言卻點亮了他回家的路，這條回家路，走了60年，終於到家了。

(中時新聞網)