因為社群網站的發達，許多藝人也常在平台上發表自己的想法和一些生活點滴。有時他們更像話題製造機，往往丟出一句話或是玩起話題接龍，便能帶起一波話題風潮。前陣子「像極了愛情」的網路梗突然竄起，每個人不管貼文裡寫了什麼，文末一定都會加上一句「像極了愛情」，許多人都說，也不知道為什麼，加上這一句之後，整篇文章都變文青了。
近幾天，突然又在臉書上大流行「#打一句有聲音的句子challenge」；不只各大官方帳號都跟上這一波話題，連Ella陳佳樺、五月天阿信、許如芸、辛曉琪…等藝人也瘋玩這個梗，頓時大家搖身一變，都成超有梗的梗王。
打一句有聲音的句子挑戰1 / 劉若英
我對你付出的青春這麼多年
打一句有聲音的句子挑戰2 / Ella 陳佳樺
許多年前 你曾是個樸素的少年
打一句有聲音的句子挑戰3 / 五月天 阿信
當 窩和世界不一樣
打一句有聲音的句子挑戰4 / 許如芸
ie不能動
打一句有聲音的句子挑戰5 / 丁文琪
窩沒有說謊
打一句有聲音的句子挑戰6 / 辛曉琪
我以為我會哭 但是我沒有
打一句有聲音的句子挑戰7 / Lulu黃路梓茵
吧啦吧吧啦吧啦 吧啦吧吧啦吧啦
吧啦吧吧啦吧啦 吧啦吧吧吧～～～
打一句有聲音的句子挑戰8 / A Lin
安可！安可！安可！安可！安可！
打一句有聲音的句子挑戰9 / 徐懷鈺
事情發生的太突然我還不能詳細說出整個經過
前一分鐘 我什麼都不知道
打一句有聲音的句子挑戰10 / 婁峻碩
拜託別煩我
(中時新聞網)
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