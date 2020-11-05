因為社群網站的發達，許多藝人也常在平台上發表自己的想法和一些生活點滴。有時他們更像話題製造機，往往丟出一句話或是玩起話題接龍，便能帶起一波話題風潮。前陣子「像極了愛情」的網路梗突然竄起，每個人不管貼文裡寫了什麼，文末一定都會加上一句「像極了愛情」，許多人都說，也不知道為什麼，加上這一句之後，整篇文章都變文青了。

近幾天，突然又在臉書上大流行「#打一句有聲音的句子challenge」；不只各大官方帳號都跟上這一波話題，連Ella陳佳樺、五月天阿信、許如芸、辛曉琪…等藝人也瘋玩這個梗，頓時大家搖身一變，都成超有梗的梗王。

打一句有聲音的句子挑戰1 / 劉若英

我對你付出的青春這麼多年

圖/ 翻攝自劉若英臉書

打一句有聲音的句子挑戰2 / Ella 陳佳樺

許多年前 你曾是個樸素的少年

圖/ 翻攝自Ella臉書

打一句有聲音的句子挑戰3 / 五月天 阿信

當 窩和世界不一樣

圖/ 翻攝自阿信臉書

打一句有聲音的句子挑戰4 / 許如芸

ie不能動

圖/ 翻攝自許如芸臉書

打一句有聲音的句子挑戰5 / 丁文琪

窩沒有說謊

圖/ 翻攝自丁文琪臉書

打一句有聲音的句子挑戰6 / 辛曉琪

我以為我會哭 但是我沒有

圖/ 翻攝自辛曉琪臉書

打一句有聲音的句子挑戰7 / Lulu黃路梓茵

吧啦吧吧啦吧啦 吧啦吧吧啦吧啦

吧啦吧吧啦吧啦 吧啦吧吧吧～～～

圖/ 翻攝自Lulu臉書

打一句有聲音的句子挑戰8 / A Lin

安可！安可！安可！安可！安可！

圖/ 翻攝自A Lin臉書

打一句有聲音的句子挑戰9 / 徐懷鈺

事情發生的太突然我還不能詳細說出整個經過

前一分鐘 我什麼都不知道

圖/ 翻攝自徐懷鈺臉書

打一句有聲音的句子挑戰10 / 婁峻碩

拜託別煩我

圖/ 翻攝自婁峻碩臉書

(中時新聞網)