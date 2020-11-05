市價7000萬元的麥拉倫、限量版McLAREN SENNA 。（張妍溱攝）

摩根的經典老爺車 。（張妍溱攝）

藍白雙拼限量版賓利。 （張妍溱攝）

身價百億總裁莊周文遭警方追查，疑涉案洗錢組織的幕後金主，5日在彰化落網後，專案小組負責聯絡超跑公司的專業人士，將莊名下的13輛豪華房車，全運回警局扣押，13輛豪車1字排開，有價值7000萬元的麥拉倫、限量版McLAREN SENNA，藍寶堅尼、法拉利等，警方初估市價近3億元。

警方表示，專案小組共查扣法拉利、賓利、麥拉倫、藍寶堅尼、勞斯萊斯等13台車，外表顧得相當好，因13輛名車分別放置，各棟大樓的停車庫裡，人員表示，在運送過程中心理壓力非常大，深怕車子刮損，都很小心翼翼。尤其限量版、價值7000萬元的麥拉倫，全台不到10輛。

警方指出，50歲莊周文在逃亡的3個月期間，都由1名49歲曾姓司機載送，為躲避警方查緝因此搭TOYOTA休旅車，行事相當低調，落網時警方發現，莊隨身提著1只市價20多萬元的LV行李箱，身上攜帶40多萬現金，及12支行動電話，方便聯絡親朋好友。

警方查出，曾姓司機出面租賃車輛，載著莊周文在全台各大旅館、飯店投宿，為了不讓警方輕易掌握蹤跡，每1個住處不超過3天，也不跟飯店人員聊天。莊、曾2人5日落網當天，不同意警方夜間詢問，6日經偵訊後下午警依洗錢防制法、組織犯罪、賭博等罪，移送台中地檢署偵辦。

(中時 )