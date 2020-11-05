20201105中天新聞 脫褲性騷女下屬！？ 上司「猥褻照」全被拍下

新竹縣一間上市GMP藥廠46歲魏姓股長遭控長期騷擾、猥褻兩名女下屬，被害人多次向上層申訴都以「沒證據」而不了了之，女下屬便決意帶手機偷拍遭猥褻的過程自救，並向警方報案，一舉踢爆上司的噁心行為。

據悉，46歲的魏姓男子任職新竹縣一間上市GMP製藥大廠，但卻在過去7年間多次利用職位壓迫下屬，將女下屬帶進藥廠無塵室中，脫下無塵衣、外褲與內褲後朝女下屬身上蹭，此外也會言語騷擾女下屬。

女下屬悲憤控訴，公司的無塵室規定不能帶手機入內，且無塵室內部並未安裝監視器，長期遭性騷擾卻苦無證據能向魏男問罪，最後忍無可忍才出下策，將手機偷偷帶入無塵室內，勇敢拍下魏男裸露屁股，並報警處理。

而魏姓男子在公司中形象不錯，不僅文質彬彬，且公司中總是相當熱心協助同事，臉書上也全是與妻小的溫馨合照，看似新好男人的完美形象，竟遭踢爆性騷醜聞，引起社會譁然。

對此，藥廠做出回應，表示從未收過員工的申訴，但強調已將魏男調離主管職，並將深入查明此事件。

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(中時新聞網)