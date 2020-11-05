馬來西亞籍女大生遭侵犯殺害案件，引發警察吃案爭議。監委張菊芳、陳景峻、林國明已立案調查，欲探究現行警方通報犯罪機制與流程的管控，以及該校實施校園安全通報的程序與稽查機制等，有無需要檢討之處，另外內政部警政署與教育部有無善盡主管機關的監督考核責任。

監委張菊芳、陳景峻、林國明今天表示，台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遇害身亡，警方深入調查發現凶嫌梁育誌早在9月30日就曾犯下擄人未遂案，當時女大學生即向警方報案，但台南市政府警察局歸仁分局竟認為是「惡作劇」，未依規定開立報案三聯單；後來雖查出涉案車號，也無進一步偵處作為。

3位監委說，女大學生報案後，隔天已通報該校，但該校未依規定進行校園安全通報；另案發現場路燈自半年前即不亮，雖經民眾屢次向台南市政府反映，遲未見該府積極處理，肇生社會治安死角及校園安全漏洞。

3位監委指出，究竟現行警方通報犯罪機制與流程之管控，有無應予檢討改善之處？該府路燈維修通報處理情形為何？該校實施校園安全通報之程序及稽查機制？內政部警政署及教育部有無善盡主管機關之監督考核責任？相關人員辦理本案有無違法失職情事？均有詳加調查瞭解的必要。

(中時 )