苗栗縣政府成立苗栗縣生態保育教育中心，落實保育石虎以及其他生態環境教育，有鑑於縣府財政能力有限，縣議員余文忠5日要求縣府有效發揮苗栗縣生態保育教育中心功能外，並希望農業處能向中央爭取專案經費，專用於石虎友善、保護、建設等各項工作。

縣府農業處長陳錦俊表示，苗栗縣生態保育教育中心設有石虎環境教育推廣辦公室、生命教育多媒體視聽室，開放民眾參觀推動生態教育工作，目前中心收容犬貓、獼猴、大冠鷲、石虎，其中有2隻石虎送往台北市立動物園進行試驗繁殖計畫，現有2隻無法野放但能自行進食的石虎，由保育中心收容照顧。

余文忠表示，苗栗縣議會創全國之先，通過石虎自治條例，在苗栗縣政府與地區居民攜手合作下，扎根石虎保育意識，雖石虎族群大多在苗栗，但石虎是大家的，終究是跨縣市的議題，希望農業處能向中央爭取專款專用的石虎保育基金，在落實保育的同時也能帶動觀光，「讓民進黨小英政府也要來關心台灣石虎，不要只重視美國萊豬。」

陳錦俊回應，目前中央針對石虎路殺防治在道路改善計畫中挹注經費，在140線等路段設置石虎圍網等友善措施，且為鼓勵民眾、社區配合落實石虎保育工作的友善石虎生態服務給付試辦計畫，也獲得中央全額補助，辦理範圍逐年擴大，苗栗執行成效最好中央也看見縣民的努力，明年計畫預計擴大至其他鄉鎮，獎勵更多居民的石虎保育作為。

(中時 )