這起離奇的事故，發生在大陸遼寧省，一名37歲男子與前妻離婚後，與另一名年輕女子登記結婚，並打算登記後2周舉行婚禮，離奇的是這名男子，在婚禮前2小時墜樓身亡，嫩妻隨即要求繼承人民幣183萬元財產（約台幣780萬元），公婆氣炸怒告媳婦。

男子與新婚嫩妻的婚禮日期，訂在去年3月23日、中午11點18分，想不到婚禮當日早上9點27分，男子從嫩妻居住的社區大樓15樓墜樓身亡，命案發生後，公安局一直沒立案，警方勘驗調查現場，沒有發現他殺的證據；且該社區僅一個攝影機，拍到男子從外面進入社區，無他人陪同，因此判定自殺。

男子父母回憶案發那天，沒有任何徵兆，男子當天穿的並不像新郎，早上7點半隨意穿著一件T恤，回家與父母吃早餐；對於丈夫突然墜樓，嫩妻也沒有任何解釋，最讓男子父母無法接受的是，兒子才剛走，前妻與現任妻子，馬上要求分割183萬元財產。

男子父親表示，當年在機電材料做生意，兒子跟著他在店裡幫忙跑業務，這筆錢雖是用兒子名義存，但其實全是自己的財產，指紋、手印也都是他的，且嫩妻態度咄咄逼人，兒子去世3天，隨即向法院申請財產保全，要求凍結兒子名下資產。

雖然前妻還有現任妻子，都主張財產歸自己所有，不過近日法院一、二審均以男子父親「證據不足」，無法證明這筆存款為他所有，判決存款應歸男子第一順位繼承人，也就是新婚嫩妻所有。

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