美國總統大選仍在開票中，陸委會5日下午在桃園舉辦「美國總統大選與兩岸關係」座談會，主委陳明通以台灣的戰略地位、高科技技術等自信道，台灣的存在是非常被需要的，美國不會因政黨輪替而改變友台政策，呼籲國人不用擔心，台灣可以勇敢向前。

陳明通在座談會擔任引言人，最後開放Q＆A時間，面對與會者提問要如何不得罪美中雙方，陳明通說，台灣老百姓善良，希望過和平日子，「從來沒有得罪任何人」，樂觀認為不成問題。

陳明通坦言在美中霸權下，台灣難免會受到影響，但他認為台灣除了在地緣關係上具戰略優勢，經濟發展、尤其在疫情下，更凸顯台灣重要腳色，他舉例，後疫情時代大家保持一定距離，聯繫得靠5G、AI智慧，台灣掌握關鍵晶片代工技術，台積電成地緣戰略家競逐對象，無怪乎是護國神「積」，印證台灣的存在是非常被需要的。

陳明通不諱言，長年來台灣在國際社會好像被打壓、遭杯葛，但疫情讓台灣在國際社會發光閃亮，靠的就是精湛的工業、半導體，也是後疫情時代大家搶著要，他以捷克參議院議長韋德齊訪台，廠商捐5台、每台300萬的口罩機，帶回捷克一年有70億產值，證明台灣是被需要的。

陳明通也直言，過去川普領導下，美國友台政策都是跨黨派，像是美國50位參議員聯名呼籲啟動美台BTA談判，友台政策獲得跨黨派支持，樂觀認為美台關係不會因政黨輪替而改變，強調不論是美國社會、美國國會、美國智庫、甚至行政部門，台灣都根扎很深，尤其台灣有國際需要的東西，不只「Taiwan Can Help」，更是「Taiwan is Helping」，像是蔡英文總統雙十談話提到團結台灣、自信向前，不是吹牛、而是扎實發生，呼籲國人不用擔心，國際社會結構我們有別人要的東西，一定可以勇敢向前走。

桃園市長鄭文燦致詞時也表示，無論誰當選，只要美國的主流民意支持台灣，美國的兩個政黨挺台灣，台美關係就會穩健往前發展。

桃園市政府祕書處與陸委會、桃園市台大國家發展教育基金會及台大社會科學院中國大陸研究中心合辦「美國總統大選與兩岸關係」座談會，2場次分別由陸委會主委陳明通、桃園市台大國家發展教育基金會董事長周繼祥擔任座談主持人，由6位專精兩岸和美中關係的學者，針對美國選後對中政策轉變、兩岸關係變化等議題發言探討，逾300名桃市府公務員與會。

(中時 )