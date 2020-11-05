財政部高層指出，現有的「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」雙方已成立工作小組，未來不會受到美國大選影響，而且美國和印尼、南韓、日本及澳洲也簽署了同一架構的備忘錄MOU，亞太經貿合作方向不至於變卦。

台美雙方於9月17日簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」MOU，並於10月29日舉行首次雙邊工作小組視訊會議，討論議題包括能源市場籌融資及能源交易市場開發、台灣企業赴美參與能源及基礎建設市場稅制問題、台美於第三地的能源及基礎建設投資合作，還有國內能源及基礎建設市場開發。

官員指出，台美基礎建設MOU為台灣的新南向政策和美國印太戰略對焦的新模式，雙方合作投資地區不限於印太地區和拉丁美洲，台灣及美國企業也可相互赴對方國家參與能源及基礎建設，未來會引入更多民間企業資金和發展區域性債務市場。

而10月底的首次會議，官員認為，主要是熟悉小組作業並交換資訊，等到時機成熟，將邀請國內民間企業一同舉辦研討會及圓桌會議，有助產業廠商瞭解國際基礎建設及能源市場最新趨勢，未來展望是透過跨國合作掌握投資機會、打造台美投資國家隊。

舉例而言，國外基礎建設如鐵路、機場、高速公路等，建設企業融資管道除了銀行以外，若財務的自償性足夠，企業還可發行市場債券籌資，我國企業未來也能效仿發行債券、讓台灣壽險業龐大的資金部位多一項去化管道，達到多贏局面。

官員也強調，目前台美雙方工作小組皆為政府單位主導，我方由國發會主委龔明鑫和財長蘇建榮擔任工作小組共同召集人，美國也是由財政部高層擔任召集人，不會受大選影響。

(工商 )