奇偶科技（3356）5日召開董事會，通過第三季合併財報，受疫情影響，奇偶今年前三季營收僅8.6億元，與去年同期相較仍下滑18.8％，不過不幸中的大幸是第三季合併營收已見回神，來到了2.95億元，較上一季成長24.4％，連奇偶也表示，這顯示第三季隨著歐美在Covid-19防疫措施暫時解封之後，業績較上半年呈現復甦的趨勢，不過復甦力道還不算太強，相較於去年第三季仍減少17.5％。

至於獲利的表現部分，由於主要產品含網路攝影機生產成本下降，奇偶第三季營業毛利達1.37億元，毛利率拉升至46％，帶動前三季累計營業毛利達3.93億元，前三季毛利率也同步提升至46％，較去年同期的39％，上揚7個百分點，

雖然毛利率走揚，但是因為營收未同步上揚，累計前三季營業利益僅856萬元，仍較去年同期減少74.6％，營業利益率1％。不過前三季受惠於業外投資收益較去年同期大幅增加95.5％，稅前淨利也大幅揚升至8,906萬元，經結算本期淨利歸屬於母公司業主為8,049萬元，淨利率10％，EPS為0.9元，較去年的0.67元增加0.23元。

(工商 )