電梯大廠永大機電第三季大陸電梯接單、出貨及安裝台數顯著增長，轉虧為盈，營收及獲利雙雙成長，5日董事會承認前三季財報，第三季EPS為1.08元，前三季EPS回升至2.39元，創近4年同期新高。

永大的大陸電梯事業從6月起轉虧為盈，7月起，進入出貨高峰，每月出貨1,300台以上，8月出貨約1,500台，第三季合併營收達42.34億元、營業毛利10.64億元，營業利益3.78億元、稅前淨利5.72億元、淨利歸屬母公司4.41億元、EPS為1.08元，去年同期EPS為1.22元，主因是去年第三季認列處分上海廠部分廠房及土地獲利，對EPS貢獻0.6元，扣除業外利益部分，今年第三季創近4年同期新高。

永大前三季合併營收108.27億元，年增率創近5年來新高，營業毛利27.27億元、營業利益9.68億元、稅前淨利12.56億元、淨利歸屬母公司9.77億元、EPS回升至2.39元，創近4年同期新高。

永大主管表示，永大第三季大陸事業轉虧為盈主因是銷售台數及營收增加、降低成本收到成效、營業費用控制得宜，促使大陸事業毛利率大幅躍升所致，大陸事業全年力拚至少損益兩平。

(工商 )