台灣國際郵輪協會成員前來彰化踩線，縣長王惠美5日在縣長公館準備縣內遠近馳名的彰化美食小吃宴，推薦「彰化很有料，只是過去太低調」，安排拜訪全台唯一海牛，亞洲唯二扇形車庫，15家觀光工廠和古蹟等，成員直呼彰化有味道，海邊空氣也是甜的，太美妙了！

今年疫情衝擊，彰化縣政府積極行銷，旅遊業逆勢成，已近300家旅行社業者來彰化踩線，更有業者推出到彰化縣旅遊3天16800元的套裝行程，已有8團成行，吸引更多國人及國際友人。

台灣國際郵輪協會成員前來彰化踩線，深入彰化人文、自然風情，拜訪國定古蹟龍山寺，直呼彰化好精彩。（吳敏菁攝）

台灣國際郵輪協會成員前來彰化踩線，深入彰化人文、自然風情，拜訪國定古蹟龍山寺，直呼彰化好精彩，縣長王惠美也招待彰化小吃宴。（吳敏菁攝）

台灣國際郵輪協會這次到彰化踩線，縣府特別舉辦小吃宴，縣長王惠美推薦彰化太有料了，將近300年的歷史，有許多古蹟景點與地方小吃，之前的爌肉飯滷肉飯之爭，彰化縣沒參戰，因為彰化縣全天24小時都吃的到爌肉飯與滷肉飯，各有特色，無從比起啊！

台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐表示，台灣郵輪客源市場在全世界排名第11位、亞洲第2位，這次來彰化，發現彰化很有味道，品嘗美味小吃、參觀了國寶、錫雕等，參訪過緞帶王等很多地方，彰化真的很特別，產業鏈及所有觀光工廠都與縣府緊密配合，一起帶動地方經濟，驚訝縣長怎麼做到，縣隊非常認真。

吳勛豐還分享，昨天就到彰化了，為了看王功的夕照，用跑的趕赴兩分鐘前扺達，看到夕陽西下當下，海風應該都是鹹鹹，卻聞到空氣不一樣，嘴巴舔一下是甘甜味道，很多景象都非常美妙。並說，今年8月間到鹿港龍山寺遊玩時，巧遇縣長王惠美授證給外語導覽人員，未來將帶國際遊客前來彰化，彰化早就準備好要迎接國際友人了。

城觀處表示，這次兩日行程安排解說員導覽扇形車庫、王功賞燈塔、觀夕陽，參訪亞洲三項唯一的玻璃媽祖廟、國定古蹟龍山寺、鹿港民俗文物館，造訪鹿港老街、桂花巷藝術村，在二百多年的老建築裡享受古早茶點、國寶級捏麵人表演以及人間國寶陳萬能老師錫雕工作室，並安排魔菇部落休閒農場，體驗科技農業的應用與創新，參觀台灣版兼六園的成美文化園區，享受視覺與藝術的饗宴。

(中時 )