全台每年近萬人死於肺癌，高居國人死因首位多年，日前雲林縣北港鎮一名76歲吳姓老翁，因時常咳嗽，服用感冒藥後仍未見好轉，遂至中國醫藥大學北港附設醫院求診，經檢查後發現罹患小細胞肺癌，幸虧北港附醫醫療團隊合併多專科治療，未讓吳男病情惡化。

76歲吳姓老翁有多年吸菸史，去年因為感冒咳嗽許久沒有復原，後來轉往中國醫藥大學北港附設醫院進一步以切片、影像檢查，發現肺部、縱膈腔淋巴結都有腫瘤，其中還有腫瘤轉移至肝臟約3.5公分大小。

吳姓老翁接受化學治療，腫瘤漸漸縮小消失，但今年8月卻又發現肝臟的轉移腫瘤有增大跡象，北港附醫放射腫瘤科主任李芃逸以放射線治療，加上腸胃肝膽科主任黃克章以射頻燒灼術治療，目前肝臟恢復良好。

醫師李芃逸指出，台人罹患小細胞肺癌僅占所有肺癌中的10到15％，病患就醫發現罹癌經常為時已晚，已有轉移現象，且治療方式以化療、放射治療為主。吳男雖然也有轉移，但僅限於肝臟部分，醫療團隊仍積極合併多專科治療方式來控制病情。

內科部長暨胸腔科醫師蔡昆道表示，吸煙為罹患肺癌的頭號因子，民眾應時常注意自身肺部狀況，若有長期咳嗽、咳血、呼吸急促、胸痛、體重減輕、聲音沙啞等症狀，應儘速就醫進行詳細檢查，以免耽誤黃金治療期。

(中時 )