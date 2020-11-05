詹喬愉6月順利「單日二刷」白姑大山，10月還與世界超馬冠軍陳彥博以超快速度單攻苗栗雪山、屏東北大武山。（取自「詹喬愉 - 三條魚Tri Fish」臉書／袁庭堯高雄傳真）

高雄、台南、花蓮5校國小跨縣市城鄉共學，百餘位師生6日要挑戰單日來回海拔3417公尺的合歡南峰、主峰。活動特地邀請台灣第二位攀上聖母峰的女性登山家詹喬愉「三條魚」擔任嚮導，讓登山教育向下紮根。

瑞豐、建功、志學國小去年共同登頂合歡山，完成淨山與百人直笛演奏壯舉，今年邀請台南七股國小、甲中國小加入單攻百岳的計畫。五校均非山區學校，來自都市的孩子要挑戰四小時、完成合歡南峰縱走至主峰的路線。

各校行前也特地加強師生體能，透過游泳、體育課登階課程、課間跑步跳繩等訓練外，也各自安排經驗豐富的登山講師到校分享，詹喬愉事前也特地到校與學童分享踏入登山路的心路歷程。

詹喬愉是台灣第二位成功攀登聖母峰的女性，6月「單日二刷」白姑大山，10月還與世界超馬冠軍陳彥博以超快速度單攻苗栗雪山、屏東北大武山，將新的訓練方式及思維帶入台灣傳統登山圈。此次將把寶貴的經驗分享給學童，讓山林教育向下紮根。

瑞豐國小校長曾振興強調，台灣山林具有豐富的高山動植物生態及人文歷史，都市孩子透過「一日百岳」的行程不僅能挑戰自我，更可學習負責、敬山愛山。

(中時 )