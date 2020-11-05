高市一家幼托機構上月底至3日爆發上呼吸道群聚感染，累計17名學齡前幼童爆發發燒、咳嗽等症狀，目前已經採檢，等待確認病原體，該幼托機構拖到紙包不住火，3日才通報高市府，衛生局將依違反傳染病防治法開罰，可處1萬元以上15萬元以下罰鍰，該案也是今年最嚴重的一起群聚感染。

衛生局指出，這家幼托機構規模不算大，但10月底就出現上呼吸道症狀指標個案，1周內出現兩例，有一對孿生兄弟出現症狀，但該機構沒有通報，直到擴散到3個班級，總共17例群聚感染，才通報給衛生局。

衛生局表示，目前有群聚班級停課1周，但3個班級各自有不同發病日，復課日依最後1例發病日往後推。初步研判可能是飛沫或環境造成上呼吸道感染，不排除是流感，就連新冠肺炎也有採檢，結果最快本周出爐，正釐清病原體當中。

衛生局提到，另家幼托機構1名幼童也因上呼吸道症狀，半個月內連續就醫6次，衛生局調閱病歷紀錄並核對，發現幼托機構疏於照顧及未詳實紀錄登載，也依違反傳染病防治法，開罰1萬元。

衛生局指出，基本上，有上呼吸道症狀小朋友，希望幼托機構讓小朋友在家休息，畢竟可能有傳染病問題，也必須要主動通報衛生主管單位。這兩件裁罰2件教托育機構上呼吸道群聚違規事件，也是個警訊，萬一是流感，威力也不容小覷。

衛生局提醒，本市近期上呼道群聚通報來源以教托育機構為主，提醒教托育機構及家長應多加留意孩童健康，孩童若出現發燒、咳嗽或流鼻水等上呼吸道症狀時請盡速就醫，並請家長務必告知機構孩童就醫情況及症狀，以避免傳染病群聚發生以及疫情擴大等情事；另請本市教托育機構提高警覺，落實監控孩童健康狀況，倘孩童出現發燒、咳嗽或流鼻水等上呼吸道症狀時，請於24小時內通報衛生單位，以落實群聚通報時效性避免受罰!

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(中時 )