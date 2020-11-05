為發揚金門人與番薯「耐」的精神，透過系列展覽及體驗，重現早期農村生活點滴，讓年輕世代認識番薯對金門的重要性，讓金門文化的共生、共業、共享及永續經營。金門縣文化局與文化園區管理所辦理「咱欸番薯情」地瓜節系列活動，並委託島嶼村落發展協會承辦，訂於11月8日起登場，活動規劃「咱欸番薯情」主題特展，預計於11月8日上午9時30分起開幕，透過展覽介紹，述說地瓜是如何傳播至金門，以及早期金門生活與地瓜之關聯，並有口述歷史及實體器具展出等內容。另外配合活動，自11月8日起至12月6日止規劃一系列主題體驗，歡迎鄉親朋友們踴躍參加。

關於「咱欸番薯情」地瓜節系列活動，文化局長許正芳表示，番薯為金門傳統飲食不可或缺之文化，數百年來與金門子弟同甘共苦，更是許多長輩共同的回憶。文化局期盼藉由「人文、鄉情、文化」裡尋求和諧關係，在「延續、傳承、創新」中扮演文化推手，帶所有鄉親認識自己的文化資產、土地、歷史與傳統，了解自己的定位，確立金門的方向。這次「咱欸番薯情」活動，就是讓金門人認識家鄉、土地最好方式，也透過體驗互動傳播金門人的文化和精神。

文化園區管理所所長盧根陣也表示，金門在民國88年時曾舉辦「烽火歲月番薯情」活動，當時吸引不少人潮。金門音樂才子李子恆老師也譜出令金門人感動的「番薯情」，當時在金門也蔚為風潮。文化園區為落實「永續島嶼、美好金門」縣政目標與帶動金沙發展，積極辦理連結在地聚落與社團。該活動之後21年過去了，文化園區企圖於歷史、文化、體驗上承先啟後，找回當初的感動，規劃辦理此次「咱欸番薯情」活動，藉由展覽、講座及體驗活動，讓後人記得番薯與這塊土地的連結，感受番薯的溫度。

還有一系列的導覽、美食與互動遊戲，讓大家除了策展，還能實際體驗品嘗番薯美食、美酒與感受番薯的美麗，如帶領民眾親手製作地瓜磅蛋糕、地瓜酥，導覽聚落、體驗番薯酒、番薯田寫生以及紅龜粿、地瓜圓體驗。更邀請大朋友、小朋友一起來農試所挖番薯、夯番薯，享受早期農村田間趣味。

除此之外，還有番薯小學堂的知識、繪本解說，邀請文史學者到園區述說番薯與聚落關聯及金門食文化演變；邀請閩南語老師與文史工作者藉由番薯主題繪本、老照片講述金門與番薯的情感及土地關係。最後在12/6，將有草地音樂會，以最貼近土地且溫馨的方式，與金門民眾一同用音樂來致敬番薯與我們這塊土地。

400多年來，番薯成為金門這塊土地的記憶、歷史與文化，和這塊土地同甘共苦。11月8日至12月6日，歡迎一起來金門縣文化園區，共享這場番薯盛宴。

各項體驗有人數限制，詳細資訊請洽文化園區管理所粉絲專頁或來電洽詢： 082-326993（簡小姐）、082-351030分機606陳小姐。

(中時新聞網)