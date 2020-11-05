日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次在義守大學應日系採全日語演講，以提升學生實戰經驗。（義守大學應日系提供／林雅惠高雄傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，台日無法來往自如，義守大學應用日語學系主任李守愛邀請日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次蒞校，以全日語對學生專題演講，除了讓學生提升全日語交流經驗，也更加了解台日關係。

應日系主任李守愛表示，此次邀請所長加藤英次針對大四學生進行全日文演講，以提升同學實戰經驗；加藤所長以「淺談台日關係」為題，說明日本和台灣交流協會業務，他指出，日本每年提供100個以上名額的獎學金給台灣留學生，互動密切，2019年訪台日本觀光客共217萬人次，訪日台灣觀光客更達489萬人，雙方往來人數再創新高。

而受疫情延宕的東京奧運，預計於2021年舉辦，明年也是日本311地震後10周年，加藤英次說，為了感謝台灣當時的熱情支援，「日台交流協會」將規劃促進更深厚的交流計畫，期待同學共同參與。

加藤英次強調，學生時代是人生中最快樂的時光，也是為未來人生做準備的重要時期，勉勵同學充實度過每一天，而語言是重要的溝通管道，鼓勵應日系同學活用日語，善用優勢。

李守愛表示，應日系11月26日將邀請日本台灣交流協會高雄事務所日語專家坂本裕子，以「日本近代文學」為題蒞校演講，歡迎全校師生前來聆聽。

(中時 )