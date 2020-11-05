桃園市平鎮區農會創新經營模式，結合在地農產，在農會旁開設「好農cafe」，餐飲原料全是在地農民栽種提供，推廣咖啡搭配客家米食，目標讓更多年輕人走進咖啡館，認識在地農業與客家文化，舒適空間小而精緻，還有網美打卡牆，創意行銷特色農業。

平鎮區農會總幹事葉思瑋說，平日會走進農會多半是上了年紀的農民，日前中央發放農遊券，發現許多年輕人為了使用購買農產品，竟是生平第一次走進農會，才會發想既然年輕一輩喜歡去咖啡廳吃下午茶，乾脆農會自己也來開一家，耗時1年籌辦並在5日盛大開幕。

平鎮區農會開好農cafe創意行銷在地農業。(呂筱蟬攝)

取名為好農咖啡就是要讓民眾認識最好的在地農業，葉思瑋說，店內販售的各式花草茶、黑豆茶等，都是在地茶農栽種的茶葉，其餘還有在地米製作的米漢堡、米雞蛋糕以及米鬆餅等，還有添加農會出產的秈米棒冰淇淋、特色簡餐，平日營業時間上午7點至晚上7點，假日則是10點到晚上7點，從早餐包辦到午餐以及下午茶，讓民眾有多元的餐飲選擇。

好農cafe 1樓以玻璃屋形式設計，打造溫馨小而美的空間，2樓則是烘焙教室預計年底營運，店內還有田媽媽網美打卡牆、平鎮農特產品展售區，打造專屬於平鎮區農業文化咖啡廳。葉思瑋說，平鎮區農會超過百年歷史，希望農會推廣更多品牌特色，讓不同年齡層民眾走進咖啡廳就能認識百年農會與在地文化。

(中時 )