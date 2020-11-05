美國總統大選開票作業，還在如火如荼進行中。目前民主黨候選人拜登的票數暫時領先現任美國總統川普。號稱「罷韓四君子」之一的張博洋大崩潰：川川不能輸啊！

拜登目前已獲得7000萬張票，普選票打破前總統歐巴馬的6949萬票，成為美史上獲得最多普選票的總統候選人。不過，2016年希拉蕊普選票大贏川普的300萬票，仍然輸掉大選。

張博洋在《張博洋講Hak啦》臉書粉專貼文表示，昨天太樂觀了...經歷史上最快變天...川川不能輸。(連貼3個痛哭表情)

網友紛紛表示，「唉，心情沉重，晚上不煮飯了。」、「希望天佑川普，我昨天看了川老大跳ymca，馬上給他臉書按讚而且還決定當終身川粉的說。」、「通訊投票本來就爭議很大了。」、「川普來台灣選2024吧，Make Taiwan Great Again！」、「訴訟馬拉松開始。」

也有人說，「美國果然是夢的國度，連得票趨勢都可以突然噴發90度逆轉獲勝，這夢裡才會出現的劇本真實上演了，呵呵」、「真的未到最後，無法掉以輕心。」、「我只知道遺漏的郵寄票沒有半張是川普的真的是奇蹟。」、「美國群眾真的是太天真。」

昨天太樂觀了...經歷史上最快變天... 川川不能輸R😭😭😭 由張博洋講Hak啦發佈於 2020年11月4日 星期三

(中時新聞網)