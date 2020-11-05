雲端服務、小型電器及車用需求強勁，貿聯-KY(3665)10月合併營業收入為7455萬2000美元，連兩月創下單月歷史新高，由於歐美新冠肺炎二次疫情快速蔓延，電器、車用客戶積極拉高庫存，貿聯-KY預估，第4季營運可望淡季不淡。

歐美二度疫情持續延燒，推動雲端服務、小型電器需求，且Tesla電動車銷售亮眼，客戶端因應疫情積極拉高庫存，為聖誕節等年終季節性銷售旺季提前做準備，帶動貿聯-KY營收衝高，10月合併營收7455萬2000美元，較2019年同月成長11.36%，累計前10月合併營收為6億2055萬2000元，較去年同期減少0.64%。

就各產品來看，資訊產品中，數據中心線束持續成長，但整體營收與上月持平；電器用線束10月拉貨強勁，電動車車用線束出貨亦續強；醫療線束出貨持平，工業用線束整體營收亦大致持平。

貿聯-KY表示，目前客戶端需求依舊強勁，第4季營運將淡季不淡，不過能否挑戰新高仍待觀察。

(時報資訊)