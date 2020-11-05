台海會否發生戰爭？淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山表示，蔡英文總統任內「不會有事」，前提是要守住兩個底線，一是不搞法理台獨，二是大陸最擔心挾洋自重，台灣若作為美國圍堵中國大陸的旗子，是中共最介意的，「比台獨還介意」。

兩岸圓桌論壇協會今天舉行「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」座談會。趙春山表示，台灣的軍事危機永遠都存在，隨時要備戰，尤其中共不放棄武力犯台，但現在情況有那麼危險嗎？

趙春山說，明年是中共建黨100年、2022年20大以及2023年兩會，習近平要延任，到了2024年又是台灣總統大選，他告訴蔡總統「任內不會有事」，只要守住不搞法理台獨，和挾洋自重兩個底線。

「問題會在2024年以後」趙春山說。他指出，2027年是建軍一百年，2027年完成軍事現代化，大陸有足夠的能力應付局部性的有限戰爭，至於第二個節點則是在2035年。

對於大陸全國政協主席汪洋將在大陸即將舉行的馬習會紀念座談上講話，趙春山研判，兩岸雙方其實都有談的意思，「不談不打是不可能的」，加上「不統不獨」時間已經過去，大家要想辦法找一個下台階恢復談判，兩岸沒有避險管道，不談將來問題會很大。

另一方面，趙春山提到，不論川普或拜登誰是美國下任總統，兩人都會遏止中國大陸崛起，對台「戰略模糊」不會改變。

他說，台灣對上中美衝突要「脫鉤」，免於介入衝突；中美合作時要想辦法「掛鉤」，分一杯羹。

(旺報 )