隨著亞利桑州那等多個戰場選情不利，加上威斯康辛州與密西根州遭民主黨候選人拜登翻盤，促使川普轉向訴諸法律戰。不過，美媒《Politico》指出，川普司法戰不論在法律或實務上都面臨障礙，到最後只會讓他無功而返。

報導指出，對於川普先前在白宮自行宣布勝選時，呼籲最高法院下令停止計票，但川普要最高法院停止計票的說法，讓共和黨與民主黨的法律專家感到困惑不解。即使將川普的話解讀成暫停投票也令人困惑，畢竟對許多州而言，大選後計票需要數日是先前早已預計的。長期擔任共和黨選舉律師巴蘭（Jan Baran）表示，「我不清楚總統在想什麼，我也覺得他自己在說什麼也不清楚」。

雖然多家媒體認定拜登奪下威斯康辛，但拜登在此地領先幅度僅2萬多票，約占投下的320萬張選票0.6%，符合票數差距占總投票數比例小於1%時可以要求重新驗票，川普陣營抓緊機會，要求要求重新驗票。不過巴蘭表示，從歷史經驗來看，他還不知道全國大選中，有哪一州是靠重新計票翻盤的，翻盤機會渺茫。

至於川普在賓州將挑戰當地將郵寄投票收件日期延長的決定，即使最高法院認為賓州的延長3天不合憲法，但只要日期合規定，法院恐仍視這些選票為有效。威斯康辛州法學院院長托凱西（Dan Tokaji）表示，只要選民按規定在大選前或當日投票，該票就應該視為有效。

另外，雖然最高法院先前裁定南卡羅納州的通訊投票須有見證人簽署，但在10月5日的命令中，多數大法官認為選民出於誠信原則，認為本次選舉可以免除該規定，讓律師認為最高法院很可能基於信賴利益原則，並不願影響到選民權益。

(中時新聞網)