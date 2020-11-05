美國大選戰況激烈，民主黨候選人拜登有望擊敗現任總統川普入主白宮，回顧川普上任4年，陸美貿易戰可說是讓市場動盪的關鍵因素，其中砲火更瞄準科技產業發展，一面封殺華為等大陸大型科技公司，另一方面又限制大陸科技人才進入美國高敏感機構，導致這些人回流大陸。然而，據民調顯示，拜登的當選，反而讓許多大陸民眾擔憂。

川普政府這些年對大陸發動貿易戰，關稅攻勢、封鎖大陸科技公司在國際上的生存空間，甚至連一開始取得5G技術領導地位的華為，也被川普政府不斷遊說盟國之下，一一放棄華為參與當地5G基建。

不過，美國總統大選開票後，拜登以獲得領先選舉人票數，打擊川普獲勝機率，雖開票仍在進行、也有部分州的開票情況發生爭議，但市場預料將由拜登獲勝，這有助於緩和川普政府所造成的陸美緊張局勢。

據《日經亞洲評論》報導，雖然許多大陸民眾對於川普不滿，但卻相信川普若連任，有助於大陸人才回歸，增加大陸民眾的信心，並撕裂10多年來形成以華府為中心的反華國際政局。

深圳一名科技業員工透露，川普破壞許多人心中的美國夢，若川普在位期間更久，全球將更清楚美國的醜陋面。另一名大陸民眾Jack Cai受訪則表示，川普讓許多高學位的大陸人才歸國，像他就是在美專攻電腦科學博士學位，若取得簽證的難度增加，生活也變得不安全，那他寧可回去大陸，大陸同樣能提供相對的工作機會，同時也能協助大陸科技產業發展。

該報先前曾分析，拜登雖然會緩和陸美緊張情緒，但也不排除以人權議題繼續跟北京當局對抗，並呼籲日本、澳州等盟國一同加入行列，代表對華政策短期間的確有機會不如川普政府強烈，但長期來看，陸美對抗情勢仍無法避免。

(中時新聞網)