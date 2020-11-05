網安硬體平台製造商立端（6245）5日宣布，將發行私募無擔保轉換公司債，發行總額9億元，轉換價格55.6元，由全球電源管理暨自動化領導廠商台達電（2308）全數認購。雙方將藉由此次私募案，強化技術與產品的互補合作，加速IIoT工業物聯網、5G邊緣運算應用發展。

立端表示，公司長期關注資訊安全與邊緣運算技術發展，持續開發整合高速運算、資訊安全、智能AI網路通訊設備，面對5G時代來臨與產業重新洗牌，必須透過多元、多角技術服務與策略結盟，才能在5G時代立足。

台達電為物聯網世界中樓宇自動化，能源管理，安全監控、智慧製造、工業自動化的領導廠商，可藉由整合立端網路運算平台，提供數據結合邊緣運算的完整解決方案。

立端近年來強化電信邊緣運算、工業物聯網布局，並以網路安全為核心，協同各垂直市場技術領導夥伴，提供網路虛擬化（SDWAN及NFV）應用的網路白牌設備解決方案，獲得包括Verizon在內全球20大電信運營商認可，並已完成超過20萬企業SD-WAN站點布署。

立端第三季營收21.58億元，年增11.43％，稅後獲利1.89億元，EPS 1.6元，改寫歷史新高；累計前三季稅後淨利4.48億元，EPS 3.8元，優於去年同期的2.93元。

立端指出，面對未來5G架構所帶來的網路運算設備需求，藉由與台達電合作，以其自動化製造資源作為後盾，提高生產製造規模，滿足大型電信商需求，持續擴大在SD-WAN、uCPE全球市占率。

事實上，立端從去年就開始啟動私募計畫，台達電即為當時市場傳聞的主要招親對象，但這門「親事」直到今年11月才談成，而台達電資深副總裁鄭安目前也是立端董事，個人持股2,083張。透過此次私募可轉債拍板定案，宣告雙方正式結盟合作，共同提升5G邊緣運算與工業物聯網競爭力。

(工商 )