承億文旅集團搭上在南港展覽館登場的2020 ITF台北國際旅展（10/30-11/2）及高雄巨蛋國際旅展（11/6-11/9），祭出承億文旅線上旅展住房優惠價及各式套票，最低39折開心迎接雙11購物熱潮。

除整合集團旗下6間飯店推出超殺優惠39折的「環島台灣住宿套票」，帶旅人踏遍淡水、台中、嘉義、花蓮、墾丁體驗台灣獨特之美，更推出聯合住宿券買十送一，希望能讓旅人從南到北體驗承億文旅在台灣每個角落留下的旅行記憶。

承億文旅表示，因應「掌上經濟」時代來臨，就算不出門即可同步享有旅展現場優惠！全文創設計旅店品牌龍頭「承億文旅集團」回饋長期支持旅店的旅人，推出線上超值住房優惠搶攻國旅市場，供商務出差或出遊玩樂的旅人多重選擇，祭出超值優惠「六館聯合住宿券」，雙人平日2,088元起、四人3,388元起，購買10張住宿券即加碼再贈1張住宿券！有效期限內平日入住淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道及嘉義商旅再享免費升等房型。

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