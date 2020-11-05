微風台北車站匯集異國美食和伴手禮，是「全台最大食尚伴手禮中心」，本月11日至30日舉辦13周年慶，天天推出13元美食限量瘋搶，會員專屬的刮刮樂，最大獎可拿萬元酬賓券。

微風台北車站匙碗湯 新加坡風味套餐組合，原價329元、特價279元。（微風提供）

活動期間，共有20家人氣品牌天天推出13元美食限量瘋搶，像是太興茶餐廳、邁泉豬排、關北紅豆餅、小林煎餅、不二緻果、翰林茶館、點點心、翰林茶館等，商品包含源吉兆庵黑糖炸饅頭，原價70元特價13元；來自新竹的春上布丁蛋糕，原價100元、特價13元；咖哩咖哩的咖哩豬肉飯，原價159元、特價13元。

為迎接周年慶，引進多家新櫃，有來自泰國東北伊善料理米其林一星的「SOMTUM DER頌丹樂」、新加坡國民湯品品牌「The Soup Spoon匙碗湯」、頂級和牛品牌樂軒旗下的「鐵火燒肉」、日本橫濱美味燒賣便當「崎陽軒」、精品咖啡「黑沃咖啡」、日本正宗和牛燒肉「上村牧場」等。

11日至20日憑微風積點禮遇會員資格，單筆滿1000元可參加線上刮刮樂，最大獎是1萬元酬賓券，其他還有韓虎嘯品牌抵用券、港苑品牌抵用券、蔥月品牌抵用券、泉發蜂蜜商品兌換券、興隆毛巾商品兌換券、傳遞幸福商品兌換券、500元酬賓券等。

微風台北車站鐵火燒肉，周年慶期間每人點1份198元起燒肉套餐（單人套餐），送1貫A5和牛赤身壽司。（微風提供）

周年慶期間持Breeze Pay或悠遊卡都有加碼優惠，13日至30日持Breeze Pay於微風台北車站、微風A1機場捷運站，單筆滿800元送微風積點禮遇會員點數1000點，等同100元，限量250份；11日至30日持悠遊卡、悠遊聯名卡至微風台北車站全館當日滿399元，憑銷貨明細送悠遊卡文青袋乙份，限量300份。

微風台北車站春上布丁蛋糕，原價100元、特價13元。（微風提供）

微風台北車站源吉兆庵黑糖炸饅頭，原價70元特價13元。（微風提供）

(中時 )