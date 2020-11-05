在台灣大賽陷入1勝3負、背水一戰的統一獅，今天在先發陣容上再度變陣，近期表現不佳的蘇智傑從板凳出發，改由唐肇廷先發中外野，另外潘傑楷守三壘，林靖凱也都重返先發。

系列賽前4戰，統一打線陷入低潮，「外野三帥」中的蘇智傑與陳傑憲的打擊率僅1成多，今天總教練林岳平在先發打線再做變動，讓蘇智傑從板凳出發，等到關鍵時刻再讓他上場。

「智傑先坐好就好，但不能坐滿。」林岳平坦言，蘇智傑近幾場的擊球結果確實不理想，不過也不差，「但在現在這麼重要的賽事中中斷了一個棒次，就會比較彆扭，加上若是其他人也沒發揮，斷層就更多。」

「餅總」認為，蘇智傑在身體的應付上看起來動作不那麼流暢，對比賽掌握度也沒有像例行賽時那麼好，「感覺他在第2戰面對德保拉後打擊節奏就比較不好，心理因素多少有，他壓力也很大，今天就讓他做一點調適，不管肇廷也好、傑楷也好，希望能把智傑最近不穩的狀態把他彌補過來。」

蘇智傑也坦言，十分自責無法在關鍵時刻為球隊建功，但他認為，其實整體擊球內容都還不錯，但就是結果不佳，今天賽前也接受打擊教練劉育辰指導，在動作上做些微調。

這段時間蘇智傑也收到不少人的加油打氣，「大家都叫我不要緊張、不要有壓力、再加油，這些我都知道，但站上打擊區的還是我們，要怎麼改還是要自己去想辦法。」

(中時 )