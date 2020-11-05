林俊傑（JJ）新單曲〈最嚮往的地方〉是皮克斯動畫電影《靈魂急轉彎》中文主題曲，這次MV中充滿著動畫角色，JJ全程在棚內對著綠幕拍攝，對著空氣想像與角色們互動，他表示：「面對空無一物的現場要演戲很有趣也滿有挑戰性的。」此外，JJ更與貓咪對戲，他沒有養過貓，不熟悉貓性，卻很快就被貓給融化，一旁同事更笑說他充滿慈愛的表情活生生就是個貓奴。

〈最嚮往的地方〉是JJ新專輯《倖存者．如你》中的第1首歌，更是整張EP最終的目的，節奏輕快明亮，他希望鼓勵大家懷抱希望，用力去追、享受當下，勇敢追尋自己心目中最嚮往的地方。拍MV時，導演特地搬來鋼琴讓JJ現場彈奏，也因結合動畫，JJ必須全程想像與動畫角色互動。

JJ分享：「雖然現場空無一物，但拍攝過程中我會閉上眼睛想像畫面，滿有挑戰性的一次拍攝，但很好玩。」拍攝過程中唯一跟JJ互動的動物是一隻可愛的橘貓，不過他抱不久貓迷就跳走了，他也提到：「跟貓相比，我對狗比較熟悉，剛才應該是不小心碰到牠哪個部位牠不開心所以跳走了，但是貓真的太可愛了，看來我還要再跟貓咪多相處一點。」笑說自己離「稱職貓奴」還有一段距離。〈最嚮往的地方〉MV將在11/6中午12點於YouTube《林俊傑官方頻道》正式首播。

林俊傑拍攝新歌〈最嚮往的地方〉MV。（華納音樂提供）

林俊傑拍攝新歌〈最嚮往的地方〉MV。（華納音樂提供）

林俊傑拍攝新歌〈最嚮往的地方〉MV。（華納音樂提供）

林俊傑拍攝新歌〈最嚮往的地方〉MV。（華納音樂提供）

(中時 )