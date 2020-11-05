近年有不少實體書店接連熄燈，基隆卻有一群志同道合的青年選擇反其道而行，透過市府孵育計畫的輔導，在基隆市義九路孵出夢想「小獸書屋」，預計14、15日試營運、29日正式開幕，邀請在地兒童前來享受充滿活力的知性之旅。

產業發展處長黃駿逸指出，新冠疫情來勢洶洶，但市府為鼓勵青年創業，仍堅持推動「青年創業孵育獎勵補助計畫」，協助在地青年將理想付諸行動，這次的「小獸書屋」也會串連「86設計公寓」場域及在地社群，舉辦主題書籍精選等活動，歡迎閱讀同好一同前來共襄盛舉。

產發處指出，小獸書屋的屋主陳立儀在2014年從屏東遠嫁而來，成為基隆媳婦，並在2016年運用自己企劃及影像的專長，透過社區經營、田野調查等方式深耕基隆在地文化，除了成立城心文化，更全力在基隆打造一個能讓青年安心築夢的窩。

陳立儀指出，開書店是一個很驚險、大膽的想法，但多虧產發處的協助，才讓夢想獲得安心的支持，現在雖然書本漸漸式微、3C崛起當道，但書屋仍期盼以「自然探索、動物平權、環境友善、文學漫遊」的主題，讓民眾可以在忙碌生活中，透過閱讀與忽略的美好產生連結。

陳立儀表示，書屋未來會藉由生活實踐的方式，辦理各類活動，像小獸般長出觸角來探索，用本能感受一切，並共享這海洋島嶼的無限可能，這也是「小獸書屋」的取名緣起，邀請市民來到書屋，開啟閱讀與生活的連結，發出小獸的知性咆哮。

(中時 )