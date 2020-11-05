台鐵嘉義電力分駐所今日凌晨於民雄至嘉義間，依規定辦理東西正線斷電封鎖，進行鐵件防鏽油漆工作時，黃姓員工不慎誤觸緊鄰之拖上線之25KV電車線，造成全身約60%以上燒燙傷，目前已於大林慈濟醫院加護病房救治中。台鐵表示，已由勞安室調查中，調查結果將儘速對外說明。

台鐵獲報後，即指派電務處及台南電力段長官至醫院關心家屬，承諾全力辦理後續救治及醫療服務。同時亦指派局職安室至現場配合勞動部南區職安衛中心調查此一職安事件原委，務求找出真相，發掘問題真正原因，予以杜絕，以避免類似情形再次發生。

(中時 )