台鐵員工誤觸拖上線全身60％燒燙傷 勞安室調查中 18:052020/11/05 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵嘉義電力分駐所員工進行鐵件防鏽油漆工作時不慎誤觸緊鄰之拖上線之25KV電車線，造成全身約60%以上燒燙傷。（示意圖／摘自台鐵臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵嘉義電力分駐所今日凌晨於民雄至嘉義間，依規定辦理東西正線斷電封鎖，進行鐵件防鏽油漆工作時，黃姓員工不慎誤觸緊鄰之拖上線之25KV電車線，造成全身約60%以上燒燙傷，目前已於大林慈濟醫院加護病房救治中。台鐵表示，已由勞安室調查中，調查結果將儘速對外說明。 台鐵獲報後，即指派電務處及台南電力段長官至醫院關心家屬，承諾全力辦理後續救治及醫療服務。同時亦指派局職安室至現場配合勞動部南區職安衛中心調查此一職安事件原委，務求找出真相，發掘問題真正原因，予以杜絕，以避免類似情形再次發生。 (中時 ) #調查 #台鐵 #誤觸 #拖上線 #60％燒燙傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 總統請中經院幫忙 調查指標台商衝擊 16:362020/11/04 政治 小貨車連環撞車頭全毀 駕駛小腿變形受困 14:052020/11/02 社會 醉男砸車窗嚇壞老夫婦 家人：警方沒給3聯單 15:322020/11/02 社會 鐵路維修工遭高壓電擊落 82％面積2度燒傷 11:282020/11/05 社會 被指中資獨攬環島列車 易遊網發布聲明 14:082020/11/05 生活 試車傳異常 最美區間車失色 04:102020/11/04 生活新聞 最美區間車首試車就落漆 台鐵局查明原因中 18:322020/11/03 生活 搶當鍋物王 築間再推冷藏肉吃到飽新品牌 17:332020/11/04 生活 我金融機構在陸曝險問題 蔡英文囑主管機關重視 04:102020/11/05 全球財經 民間團體爆料「易遊網」為中資 要求主管單位徹查 12:192020/11/05 政治 生活熱門新聞 中壢車站「24歲少女」坐路邊乞討至少1年 身分曝光 - 生活 「拜登威州作票」遭事實查核中心打臉 臉書慘被挺綠川粉大怒灌 - 生活 川普1小時內連發4篇推特 挺川者一看內容：這人輸到瘋了 - 生活 自助餐為何都這麼貴？老饕曝「關鍵菜色」：錢包不夠深別夾 - 生活 嗆「川普落選我就表演吃屎」 PTT川粉版主崩潰：拜登作票 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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