根據醫學統計，新生兒雙側失聰比例有千分之一，單側失聰則達千分之3，失聰影響學習和工作，為了幫助經濟弱勢的聽損學童，獲得國家磐石獎的科林國際助聽器股份有限公司，5日捐贈市值200萬元的助聽器，將轉贈予新北市境內0到26歲經濟弱勢的聽障學子，新北市副市長謝政達今頒獎感謝。

6歲小希出生時發現聽損，6個月時開始戴上助聽器，從此離不了身，在科林聽力師郭孟鑫的協助和追蹤下，隨著小希的成長而調整強弱頻率，目前小希就讀金山國小，學習狀況良好，假日就會回板橋阿嬤家，受到家人的疼愛。

謝政達表示，他在勞工局長任內就曾參觀過科林公司，對於科林公司友善員工印象深刻，科林也曾獲得新北市幸福企業金心獎，沒想到隔幾年拿到國家磐石獎，在全國150萬家企業中，以服務業脫穎而出，非常難得，也代表新北市的榮耀。

謝政達說，助聽器對於聽損者非常重要，他的父親也戴有助聽器，科林長期以來就熱心公益，這次響應新北市政府「好日子愛心大平台」，捐贈200萬元助聽器，以幫助弱勢的學子，非常感謝。

科林國際助聽器股份有限公司總經理劉冷紅表示，依據醫學的研究，新生兒雙側失聰比例有千分之一，單側失聰則達千分之3，失聰會嚴重影響學習，為了幫助經濟弱勢的聽損學童，公司在董事長林文正的支持下，捐贈助聽器，因總公司在中和區，也算是回饋地方鄉里。

社會局長張錦麗表示，新北市設有全國唯一公辦公營的輔具資源中心，這項捐贈會由中心評估有助聽器需求0-26歲經濟弱勢的聽障學子，再開立轉介單到該公司相關門市據點服務兌領，尤其科林X-Power助聽器，4日才榮獲2020經濟部標準檢驗局友善輔具評選優選獎，使這項捐贈更具意義。

(中時 )