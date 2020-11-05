美國大選各州陸續開票後陷入膠著，其中威斯康辛州、密西根州突然倒戈拜登，選情突然風雲變色，拜登票數達到264張選舉人票，只要再有一個關鍵州勝出，便能夠跨越270票門檻成為下任總統。然而，在台灣，則是有不少人對現任總統川普能否連任相當關心，對此，資深媒體人黃創夏則在臉書表示，若像有人鼓吹的讓台灣變成美國的「第51州」，那麼「會不會立刻改變現在美國大選的局面？」更附上大笑的表情符號。

對於川普起伏的選情，台灣有網友都在討論原因，有人開玩笑提到，是因為川普在選前沒有納入「台灣州」，該網友假設，若台灣加入美國成為第51個州，將會擁有高達31票的選舉人票。

對此，黃創夏今(5日)在臉書寫下，「如果真要像某些人鼓吹的：讓台灣變成美國的『第51州』...以人口數來看，將是第三大州...這30多張的選票人票是川普的機率非常丶非常高」;他也好奇詢問，「會不會立刻改變現在美國大選的局面？」最後更寫下，「而且台灣人民對選舉花招與奧步，特別有研究和經驗...Taiwan can help」。

而不少網友見狀後則說，「如果是第51州就真的變成美國的亞洲超前線了」、「最後一句真經典」，但也有人認為「想太多了」、「就先別幻想了」。

(中時新聞網)