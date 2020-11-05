「里長不是人幹的，是超人」高市府民政局5日舉行特優暨資深里長表揚，共有130人受獎。市長陳其邁致詞時稱讚，里長是土地公、土地婆，處理的事情包山包海，並一一頒獎給得獎者，感謝他們協助推動巿政、勞心勞力。

高雄巿年資超過25年的資深里長有4人，等於已連任7屆，分別是鼓山區河邊里曾茂信、左營區尾北里柯錦德、新興區黎明里許耀科、苓雅區博仁里陳奇伯，另外大社區三奶里許丁春，年資也有20年，同樣獲頒資深里長殊榮。

高雄巿特優暨資深里長5日舉行表揚典禮，巿長陳其邁（中）頒獎給資深里長許耀科（右）。左為民政局長閻青智。（曹明正攝）

陳其邁昨頒獎時主動提到許耀科，他說耀科仔第1次選里長時，他還沒有當立委，耀科仔的文宣是他幫忙做的，大大小小的事，也是由他發落。陳其邁得意地說，是他「訓練」出來的，但現在對方當里長都已經超過25年。

民政局表示，130位得獎者包括特優里長91人、資深里長39人。特優里長中，年紀最大的是茄萣區嘉定里歐清信82歲，年紀最輕的是楠梓區國昌里王晟境37歲。資深里長年紀最大的是新興區文昌里杜炤烈82歲，年資25年。

陳其邁與民政局長閻青智一一頒獎給130位得獎人，感謝他們協助推動市政工作，另也勉勵大家莫忘初衷，持續為里鄰鄉親打拚，也期許在未來的日子裡，所有里長能繼續協助市政，打造高雄為永續發展的宜居城市。

(中時 )