那瑪夏居民新鮮嘗試智慧生理量測。（林雅惠攝）

高雄市醫療資源缺乏的那瑪夏區，在衛生福利部支持下，由高雄醫學大學附設中和紀念醫院率先引進人臉辨識系統，進行體溫、血壓、心跳等生理徵象的量測，讓不習慣隨身攜帶健保卡或一卡通的原民長輩，靠著一張臉就能掌握自己的健康狀況。

中央健保署副署長蔡淑鈴、健保署高屏業務組長林淑華、高雄市衛生局簡任技正張秋文、高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文、副院長黃尚志、社區醫學部主任何啟功及原住民健康照護中心主任歐燦騰等人，5日前往毗臨阿里山的那瑪夏區，瞭解科技導入偏遠地區的使用效益，以及全民健康保險山地醫療給付效益提昇計畫(簡稱IDS)的執行成果，並傾聽在地的需要。

蔡淑玲表示，健保開辦25年，部分偏鄉有保險、無醫療，健保署因此推動IDS計畫，目前全台50個偏鄉都有IDS計畫，其中那瑪夏是高雄最遠遙的部落，感謝高醫從1997年就投入那瑪夏IDS計畫，至今已23年，這是條艱辛、漫長的歷程，不僅讓偏鄉有保險、有醫療，現在又進一步引進資訊科技，彌補健康智能的落差。她特別代表健保署長李伯璋頒發感謝狀給高醫，由鍾飲文院長代表接受。

鍾飲文表示，「只要有高醫，台灣就沒有偏鄉」高醫是偏鄉健康照護永遠的靠山，從86年走來每逢春節、中秋等佳節，醫師都搶著上山值班，服務熱忱令人感動。而今年是5G商業運轉元年，醫療與資通是台灣二大強項，高醫特別引進人臉辨識系統及電子病歷包，讓健康照顧沒有距離。

鍾飲文指出，高醫爭取到衛福部「健康福祉整合服務計畫」，於那瑪夏投入資訊科技服務，利用智慧手環及人臉辨識結合APP系統，進行智慧生理量測，將身高、體重、血壓、心跳及體溫等生理徵象，於一站式完成量測，讓常忘了帶身分證件的偏鄉老人，也能用臉去辨視個人的健康資訊，提升自主我照顧的能力。

這是全國第一套應用在偏鄉健康照護的人臉辨識系統，明年將陸續推廣到桃源、茂林二個原鄉，造福更多的民眾。

(中時 )