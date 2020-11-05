通行隧道內佈置幻燈秀，展示珍貴校史記錄。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

歡慶建校40週年，國立中山大學5日在西子灣隧道推出「中山四十隧·西灣大代誌」活動，以「幻燈秀」呈現中山校史、建校歷程、及余光中的名詩，現場還播放40種語言的生日快樂歌。隧道入口處地上漆上斗大的「生日快樂40」，彩繪大道吸引學生駐足拍照。

校方特地在通行隧道內佈置幻燈秀，以編年史為時間軸，在蛋形年輪光影的投射下，播放中山從1980年到2020年、辦學40年以來系所成立年分、校園建設、填海造陸等大事記，搭配著生日快樂歌，使隧道內充滿歡樂的喜氣。

中山大學表示，西子灣隧道對中山人及社區民眾而言有著無可取代的地位，也是師生及民眾進出中山的必經之道，乘載著中山人的身影與滿滿的回憶。

隧道內還提供「點歌」服務，推出40個國家的生日快樂歌，包括：國語、台語、客語、原住民語，以及來自世界數十個國家語言的生日快樂歌曲，讓民眾自由挑選，只要拿起手機掃QR code，就可以當場播放。

中山大學永遠的「鎮校之寶」、2年多前辭世的榮譽退休教授余光中，最知名的創作「讓春天從高雄出發、望遠景自西灣開始」、「這世界待你向前推動，像杯子旋轉在你掌中」以及「生日快樂」等，也同樣在隧道內透過幻燈片展出，象徵讓余師的精神永遠流傳在中山。

現場還有「中山亮點時刻」，展現中山教授頂尖卓越的科研能量，並推出「中山風雲榜」簡介中山在各類大學排行榜上的亮眼成績。該展展期至27日止，開放時間為上午8點至晚間8點，詳情可上校方官網查詢。

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(中時 )