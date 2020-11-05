台1線通霄隧道前路口，11月5日發生機車未依規定2段式左轉，慘遭大貨車撞死事故。

台1線通霄隧道出口前路口，5日上午發生一名黃姓婦女騎機車行經路口時，未依機車2段式左轉規定，逕行左轉，結果遭對向駛來的大貨車撞擊，黃女當場重傷，經送通霄鎮光田醫院急救，延至中午12時40分死亡。確實肇責釐清正由警方調查中。

正當苗栗少數親綠民代大聲要求還機車路權，要縣府等業管機關全面檢討廢除機車2段式左轉規定，如今，通霄鎮5日驚傳婦人騎機車未依規定2段式左轉，以致慘遭大貨車撞斃，讓人對民代高舉機車路權大旗，卻絲毫不考慮交通安全的片面行為，感到憂心不已。

台1線通霄隧道南側出口，5日上午發生黃姓機車女騎士未依規定2段式左轉，慘遭大貨車撞死意外。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台1線通霄隧道南側出口，5日上午發生黃姓機車女騎士未依規定2段式左轉，慘遭大貨車撞死意外。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

5日上午10時24分左右，家住苑裡鎮的67歲黃姓婦女，騎乘一部重機車沿台1線南往北行駛，至苗121線交叉路口，也就是台1線通霄隧道南側出口時，黃婦直接左轉苗121線，不料，由59歲劉姓駕駛所駕大貨車，由對向車道駛出隧道，當場撞上黃女人車，黃女經通霄消防分隊緊急送往通霄光田醫院急救，因身體多處受傷，延至中午12時40分宣告不治。

轄區通霄分局警方據報到現場勘查，並調閱路口監視器影帶，發現事發路口有明顯標誌規定機車須2段左轉，但黃婦卻未依規定2段式左轉，而直接左轉慘遭大貨車撞死，如果黃婦遵照規定行駛，或可避免遺憾。

(中時 )