「2020 Simple Life ORIGINAL簡單生活節」將於12月12~13日在「華山1914文化創意產業園區」登場！永豐銀行5日表示，為支持在地文化並鼓勵年輕人創業圓夢，永豐銀行贊助簡單生活節今年邁入第7年，今年為因應新冠病毒疫情，簡單生活節採售票入場、實名認證，除了網路購票刷永豐信用卡享9折優惠，活動現場也提供永豐「QR Pay多元支付」，讓民眾與永豐一同秉持回歸初心的精神，感受2020年的歲末溫暖。

永豐銀5日在華山舉辦記者會，共25組參演音樂人到場，大家手持色彩繽紛的棉花糖，並一起施放巨大氣球到半空中，向充滿變動的2020年道別。記者會現場除了公布場域圖、製作夥伴、策展理念，也祭出最終完整演出名單，曝光三組與OZI、老王樂隊、傻子與白痴共演的「神秘嘉賓」，包括血肉果汁機、蘇慧倫、邱比。

永豐銀行表示，永豐銀行贊助「2020 Simple Life ORIGINAL簡單生活節」，主要是協助年輕世代實踐「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值」的理念今，年受到疫情衝擊，全球經濟與社會動盪不安，然而，即使面對嚴峻考驗，永豐銀行仍秉持初衷，結合金融核心價值以實踐企業社會責任。

永豐銀行強調，今年以來，簽署「赤道原則」（EPs）成為全球赤道銀行（EPFIs）之一，同時也發行全台首檔可持續發展債券，並聚焦於綠色投資與社會效益投資計畫，積極發展乾淨能源推動環境永續，同時在經濟危機中協助企業度過難關、創造穩定就業機會，朝向「以金融成就美好生活」的願景邁進。

豐銀行亦致力數位金融創新，積極拓展在地化支付服務；永豐銀行指出，永豐「QR Pay多元支付」兼具防疫與便利，將是今年簡單生活節現場行動支付的唯一首選；活動現場各攤商備有專屬QR Code，消費者使用手機掃碼後即可選擇Apple Pay、Google Pay或信用卡等方式付款，商家免額外裝設收款設備，透過簡訊就能即時掌握收款資訊。

此次「2020 Simple Life ORIGINAL 簡單生活節」記者會現場邀請到張震嶽、昊恩（代表普悠瑪家族）、東京中央線與生祥樂隊打擊樂手吳政君（代表山下民謠家族）、OZI、告五人、YELLOW、老王樂隊、Chick en Chicks、I Mean Us、甜約翰、理想混蛋、五五身、問題總部、守夜人、百合花、荒山茉莉、凹與山、靈魂沙發、LINION、忒修斯、打倒三明治、熱寫生、YUFU、青虫、愛人眼睛，一共 25 組音樂人共襄盛舉。

(工商 )