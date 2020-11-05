11月是購物月除了有雙11購物限時優惠之外，同時也是各百貨周年慶密集旺季，繼第一保、泰安產及華南產，兆豐保險也宣布11月快閃活動。兆豐保險表示，除提供網路投保商品優惠價格外，還推出多重抽獎活動，獎項包含SOGO禮券2萬元、時下最火紅的鬼滅之刃公仔！

兆豐保險表示，自11月1日起至12月31日止透過兆豐網路投保專區，投保任一保險商品，每單保險費達300元(含)以上，即可獲抽獎機會，獎項包含SOGO禮券2萬及7-11電子禮券1,000元等。另外針對雙11再加碼，於11月9日至11月15日止限時一周，投保汽、機車任意險或住宅火險，每單保險費達1,000元(含)以上，即有機會再抽時下最火紅的鬼滅之刃公仔以及Line Points 50點等獎項，兩個活動可雙重抽，中獎機會大大提高且1個保險單號碼即1次抽獎資格，多個保險單號碼就有多重中獎機會。

富邦產險及明台產險雖沒有特別為雙11特別推出活動，但兩家產險公司仍有推出11、12月網路投保促銷活動。富邦產險指出，該公司官網每月持續舉辦網路投保「上網保富邦，月月抽好康」抽獎活動，獎項包含Philips舒眠抗敏空氣清淨機、momo萬元紅利金及新光3越萬元禮券等。另針對投保指定個人險商品與旅綜險專案者，舉辦「健康照護 與愛同遊」抽獎活動，獎項包含Dyson涼風空氣清淨機、任天堂Switch主機＋健身環大冒險、GARMIN GPS腕式心率跑錶，加碼再抽最大獎項iPhone 12。

明台產險也表示，即日起至年底前，透過明台產險官方網站線上投保汽／機車強制險加任意險或旅遊險或租車險或寵物險，即可獲得抽獎資格（11月抽55吋4K顯示器、12月抽128G平板）。活動期間內，透過明台產險官方網站線上投保汽車強制險加車體險，即可加碼抽藍芽耳機；透過明台產險官方網站線上投保汽／機車強制險加任意險，並於到期30日前完成續保，還可加碼抽超商1000元商品卡。

(工商 )