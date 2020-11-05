新鋼（2032）Q3營收8.73億元、年增16.86％，累計營收23.81億元、年增12.89％，單季稅後淨利0.31億元、年增29.16％，每股EPS為0.24元，累計稅後淨利為0.60億元、年增39.53％，每股稅後淨利為0.46元，優於去年同期的0.33元。

(工商 )

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