新鋼累計前三季稅後淨利0.60億元 18:092020/11/05 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新鋼（2032）Q3營收8.73億元、年增16.86％，累計營收23.81億元、年增12.89％，單季稅後淨利0.31億元、年增29.16％，每股EPS為0.24元，累計稅後淨利為0.60億元、年增39.53％，每股稅後淨利為0.46元，優於去年同期的0.33元。 (工商 ) #新鋼 #累計前 #稅後淨利 #單季稅後淨利 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公司財報快訊－凱撒衛 Q3獲利年增逾五成 04:102020/11/05 證券．權證 TPK第三季每股盈餘1.09元 疫情帶動筆電營收貢獻高 14:212020/11/05 財經 國票金法說 前三季賺24.67億元破15年同期新高 15:102020/11/05 財經 財報閃耀 精測、原相權證吸睛 04:102020/11/05 證券．權證 破紀錄 群電前三季每股賺4.02元 04:102020/11/05 證券．權證 公司財報快訊－大亞 第三季每股賺0.29元 04:102020/11/05 證券．權證 業外收益反敗為勝 奇偶前三季EPS逆轉勝 17:492020/11/05 財經 《證交所》穎崴通過上市審議 16:482020/11/05 財經 中美晶前三季每股盈餘 創歷史次高 15:292020/11/05 財經 工料雙漲 皇普明年不再預售 04:102020/11/05 證券．權證 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 要聞 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 川普敗選華為手機復活？ 陸廠撂話將取代 海外稱霸打倒三星 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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