歡慶雙11購物節，遠傳電信、遠傳friDay購物雙引擎攜手狂飆雙11優惠，即日起至遠傳直營門市購買iPhone 12單機，即享超殺優惠加1元帶走市價1,090元的PD閃電快充組，11月11日當天iPhone 12 256G單機限量再折1,111元；遠傳friDay購物全站商品狂殺1折起，還祭出5大優惠，挑戰史上最強70％回饋。

遠傳直營門市即日起購買iPhone 12單機即享加價購好禮三選一，加1元可獲得市價1,090元的PD閃電快充組，原價1,490元的原廠殼套背蓋只要5折，或原價3,990元的Horen C2無線藍牙耳機特價2,490元。另外，購買iPhone 12全系列不論搭資費或單機，即可享AirPods 2加購價4,090元、AirPods Pro加購價6,290元。

11月11日當天的門市優惠更深！限量111台iPhone 12 256G單機再折1,111元，Apple原廠20 W充電頭現折111元。另外，原價1,490元的Apple Magsafe原廠殼、原價3,990元的Mutrics智慧藍芽音樂太陽眼鏡，當天都只要1,111元。而11月11日起，最溫馨的家庭親子良伴遠傳愛講智慧音箱小狐狸／小愛講，也從原價2,990元下殺至1,111元，再送friDay音樂4個月免費聽。

遠傳friDay購物即日起更是破天荒祭出全站天天送10％折價券、11大銀行回饋11％、App首購回饋18％、Happy Go兌點回饋21％、1111限時回饋10％遠傳幣等5大優惠，挑戰史上最強70％回饋；且全站商品1折起，再加碼限時抽這單免費、限時滿額抽iPhone 12等超值大禮。

果粉也千萬不要錯過，遠傳friDay購物明（6）日起iPhone 12加購AirPods 2最高省2,000元；11月11日當天再加碼最高現省2,500元，iPhone 12加購原廠手機殼或充電器，指定配件下殺5折。另外，11月11日iPhone 12系列最高回饋18.5％，消費滿5,000元再送5,000折價券，信用卡優惠滿額最高享10,000元刷卡金回饋。

對於搭資費入手5G手機的消費者，趁著雙11優惠期間到遠傳申辦5G新機Samsung Galaxy A42（6G＋128G）、vivo X50e、realme X50（6G＋128G），月付999元，手機0元帶回家。Samsung Galaxy S20 FE、ASUS ZenFone 7（6G＋128G）、OPPO Reno 4等熱銷機款，搭配「遠傳心5G」1399方案，手機也是0元起，再送friDay VR、friDay影音「明星多視角」及「4K影劇」三大5G創新服務12個月免費體驗，讓消費者輕鬆升級5G，享受5G沉浸式體驗。為回饋老客戶，白金會員續約最高再折5,000元。

遠傳雙11好康多多，星粉當然也不會置身事外，遠傳加碼推出「饗樂5G新生活」優惠，來遠傳申辦三星指定手機Samsung Galaxy S20 FE以及Samsung Galaxy A71／A51 5G，搭配「遠傳心5G」資費，就送遠傳friDay購物美食金300元，可於遠傳friDay購物美食館選購熱門零食、生鮮水果、人氣美食，不必出門美食就會送上門。

(中時 )