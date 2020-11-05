今年第20號輕度颱風閃電(國際命名ATSANI)今(5)日下午17時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約430公里，以每小時20轉17公里速度，往西轉西北西向巴士海峽移動，由於閃電路徑持續偏北，預計今晚20時30分將發布海上陸上颱風警報。

首颱「閃電」撲台海陸齊發 戴立綱示警1地區「小心了」

氣象局預報員林伯東表示，「閃電」目前為輕度颱風，由於大氣及海洋條件仍有利颱風發展，暴風圈也有稍微擴大，目前中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約430公里，由於路徑持續偏北，陸警範圍為恆春半島、台灣東南部海面及巴士海峽南部，預計今晚20時30分將發布海上陸上颱風警報。

林伯東說，雖然閃電的對流雲系稍微減弱，不過底層環流仍維持，未來增強幅度也有限。

路徑方面，閃電今晚將為東南部帶來降雨，明天整天是颱風最接近台灣的時間，降雨將更加明顯，花東地區及恆春半島有局部性大雨甚至豪雨出現機率，而明天受東風沉降影響，竹苗一帶明天有33-34度高溫，民眾需多加留意。

閃電周六(7)將逐漸移動到中國大陸南方沿海，但屆時東北風增強，基隆北海岸及宜蘭將有明顯降雨。

長浪部分，目前東北部已觀測到2至3米長浪 ，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島易有長浪發生；另外東半部、恆春半島、中部以北沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，明天起恆春半島、蘭嶼、綠島等更有11級以上強陣風出現， 海邊活動或海上作業務必注意安全。

閃電路徑持續偏北，預計今晚20時30分將發布海上陸上颱風警報。（中時新聞網直播）

(中時 )