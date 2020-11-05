中科院近日在台東空軍志航基地進新型騰雲無人機測試，富岡地區的居民說，近日常見無人機在天空盤旋，另有軍事迷5日發現志航基地內有2架外觀些許不同的無人機，研判為新式騰雲無人機，而且外觀與美軍「死神MQ-9」更接近。

5日上午，台東富岡地區就有民眾目擊無人機在天空飛來飛去，民眾說，當地是無人機訓練基地，常常看到，已經習以為常，聽到聲音就知道是騰雲無人機。

此外，軍事迷5日下午發現志航基地停機坪上停了2架無人機，其中1架外觀比一旁原型機來的大一些，機身後方發動機上方也多了進氣孔，軍事迷驚呼，新式騰雲無人機，外觀與美軍「死神無人機MQ-9」幾乎一模一樣。

據了解，中科院從今年10月初開始密集在台東測試騰雲無人機，包括滯空時間和夜間偵查等，雖然日前美國宣布出售台灣4架MQ-9無人機，但是中科院的騰雲無人機測評不受影響。至於相關測評涉及機密，中科院表示不便透露。

根據中科院資料，騰雲機具備多機操控、聯網導控，與即時影像傳輸等功能；可在日間、夜間執行情蒐、監視、偵查、環境研究。

(中時 )