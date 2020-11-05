受颱風「閃電」影響，第3屆半島歌謠祭原定6日登場的島舞遊街、馬戲團等精彩表演，將延至9日登場，不過7、8日的活動照常舉行，屆時金曲獎得主阿爆與米莎等藝人將與恆春囡仔輪番上陣表演，此外還有「詩市集」展現民謠意境。

第3屆半島歌謠祭4日登場連辦5天，除原有的民謠大賽、老調新聲等阿嬤阿公級傳藝師演出外，今年還新增「詩市集」、「馬戲表演」等項目，如Foca福爾摩沙馬戲團結合恆春地區學童們的獨輪車與扯鈴表演，精彩可期，此外還有民謠大賽團體組冠軍預測抽獎等活動。

然而，受颱風影響，原定6日登場的精采開幕表演，將延至9日登場，內容除有打狗亂歌團副團長王煌鵬帶領恆春地區的學生和媽媽們跳「半島舞」遊街進場外，還有馬戲團帶領僑勇國小獨輪車隊和滿州國小扯鈴隊，共同演出半島歌舞秀以及半島音樂盒。

不過，7至8日的活動不受影響，屆時不但邀請到金曲獎得主阿爆和米莎，以及張雅淳、微笑唸歌團、玩弦四度、屋古撒能、Seaweed藻、瓊麻思和打狗亂歌團與恆春囡仔輪番上陣演出，還有今年特有的「詩市集」主題表演。

屏縣府指出，「詩市集」是將阿公阿嬤生活或工作場景布置在活動現場，可能是賣肉粽、滷肉飯或飛魚乾，藉此哼哼唱唱呈現民謠就是生活，生活就是民謠的意境。

(中時 )