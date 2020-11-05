Why so serious? https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20201105/mobile/bkn-20201105131308406-1105_00862_001.html 由林作發佈於 2020年11月4日 星期三

20201105中天新聞 提前慶川普連任 選情恐逆轉 網紅200份雞排白發

30歲香港男星林作擁有牛津大學碩士高學歷，也是港姐冠軍麥明詩的前男友。轉戰保險業的他，也相當關心美國總統大選，甚至在本月3號於臉書發出超狂祭品文，直言現任總統川普一定連任，還放話若拜登勝出，「我晚上12點收工去廣東道裸奔幫他慶祝又怎樣？」因為這事一定不會發生！

林作自詡為「香港川普」，日前還在臉書上狂言川普一定連任，「因為跟香港一樣，美國政治需要有能力的明星。比起希拉蕊，拜登弱10倍。民調？我呸。」還嗆聲若拜登當選，他就去廣東道裸奔為拜登慶祝！

然而隨著拜登情勢越來越看好，林作臉書也被香港網友灌爆，紛紛問他何時裸奔？想不到林作竟然放大絕，反問大家：「Why so serious？為什麼這麼認真？」事後更向港媒《東網》表示他不怕被網友笑賴皮，「等到川普是公平公義地輸了這場選舉，我就裸奔！」

不過香港網友在林作臉書下的留言一則比一則還酸，「我一直以為你很有承擔，如果你說到做不到，我會看不起你，以後都不會支持你，我說得出做得到」、「講得出就要做得到，做保險一定要講信用」、「言而無信，怎麼讓人跟你買保險」。

(中時新聞網)