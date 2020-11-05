大陸建設近幾年轉戰豪宅市場已邁向開花結果階段，前三季獲利貢獻大，合併營收為33.01億元，稅後純益（歸屬於母公司業主）為5.49億元；對於母公司欣陸投控（3703），堪稱大補丸，5日最新出爐的財報，欣陸前三季EPS達1.38元，大幅優於去年同期、甚至賺贏去年全年。

大陸建設2020年前三季合併營收為33.01億元，稅後純益（歸屬於母公司業主）為5.49億元。在今年第三季，大陸建設除有「琢豐」、「鐫画」兩建案於7月完銷，預計分別於2021年及2022年下半年完工交屋，另於9月售出「丽格」，1至3樓店面及部分車位，預計在今年過戶交屋後認列營收約5.5億元。大陸建設第三季底尚未交屋之已售房地銷售合約總價為142.96億元，較第二季底增加19.04億元。

欣陸投控5日公告第三季財務報告，2020年第三季合併營收為57.09億元，營業淨利為4.87億元，稅後純益（歸屬於母公司業主）為3.91億元，每股盈餘0.47元。2020年前三季合併營收為146.47億元，營業淨利為12.62億元，稅後純益（歸屬於母公司業主）為11.33億元，每股盈餘1.38元。

其中來自於大陸建設的貢獻比例，頗具份量。

(工商 )