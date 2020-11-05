10月16日在日本上映的《劇場版 鬼滅之刃 無限列車編》票房勢如破竹，在日本403間戲院上映僅10天票房收益即破100百億日圓，已創日本影史破百億最快紀錄，被認為即將刷新《神隱少女》在2001年達成的308億日圓票房收益冠軍紀錄。

《劇場版 鬼滅之刃 無限列車編》海報。（木棉花國際提供）

真人版「炭治郎」首選山崎賢人、神木隆之介

日媒《週刊女性PRIME》5日據電影發行業者消息指出，《鬼滅之刃》真人版電影可望開拍，與劇場版同樣由東寶電影公司發行。據傳內部已開始物色眾角色人選，製作團隊内部資料中，主角「炭治郎」首選為山崎賢人或是神木隆之介，兩人被認為都有著與炭治郎同樣正直善良的好青年形象。

山崎賢人。（取自eiga.com）

而女主角、炭治郎的妹妹「禰豆子」為橋本環奈，被稱「千年一遇」的她被視為演出可愛的禰豆子不二人選。「鬼舞辻無慘」考慮由與台灣友好的歌手GACKT演出，他在2019年《飛翔吧！埼玉》中的超現實感演出引發熱議，顏面端正加上冷酷氣質與無慘如出一徹。

佐藤健、石原聰美、菅田将暉 夢幻卡司入列

神木隆之介。（取自cinematoday.com）

炭治郎的夥伴們也考慮邀請當今最具人氣演員演出，「善逸」考慮由傑尼斯實力團「King & Prince」平野紫耀演出，他被認為具備喚起女性觀眾母性本能特質；而「伊之助」人選為容貌端正卻又充滿野性的吉澤亮。其他豪華人選還有曾擔綱《劍心》主角的佐藤健演出「冨岡義勇」、石原聰美扮「胡蝶忍」、菅田将暉飾「不死川實彌」、福山雅治飾炭治郎的父親「炭十郎」，全為當今主演級人氣演員，若能實現將無疑是《鬼滅》真人版的夢幻陣容。

《週刊女性PRIME》也向連載《鬼滅之刃》漫畫的《週刊少年JUMP》詢問了真人版電影開拍之事，而《週刊少年JUMP》目前未表示任何意見。

橋本環奈。（取材自橋本環奈マネージャー（@kannahashimoto.mg） Instagram）

吉澤亮。（取自tokyo.whatsin.jp）

《週刊女性PRIME》5日報導《鬼滅之刃》真人版拍攝啟動，目前物色演員名單清一色主演級夢幻人選。（取自 《週刊女性PRIME》）

(中時 )