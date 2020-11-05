人手一機的時代，手機拍照已是日常生活的一環，對專業攝影工作長達18年的黃華安而言，手機與相機拍照並無高下之分，「不管拿什麼工具，作品內涵和意境是否感動人才是重點。」近2年從事手機攝影教學的黃華安，以《時空光影》展示手機攝影也能與時俱進，傳達厚度、詩意與文化內涵。

辦過多次展，也策展多次的黃華安，首次辦手機攝影展，他認為手機攝影也是「嚴謹以待、專業以待、創作以待的」相較於以往工作時總是搬著各大器材，黃華安在年過50後，心態上也更為雲淡風輕，手機攝影便有著輕鬆雲遊的快意。同時，他以影像結合個人創作的詩、書法，「希望讓不同的藝術形態相互對話，也透過二次、三次創作，讓作品更深刻。」

身為馬來西亞華僑的黃華安表示，自幼其實就深受中華文化薰陶，「每天都背好一首唐詩，才開始吃早餐。」這些年從事攝影教學，他更是意識到要讓作品有感動力，必須有生活態度與品味。他表示：「品味不是在於喝杯咖啡或穿得多講究，而是生命風采。」對他而言，這些生活品味來自感受落葉與校園旁的一杯雪花冰！

《時空光影》展出了黃華安近年對生活與生命感受的分享，如〈夜的和平島〉在看似孤寂的島上，他希望以星光與燈光展現在困境中仍有希望，在不安中能處變不驚的寧靜，又如他的〈秋畫〉以江南的錦溪古鎮為題，刻意抹去濃烈的色彩而以淡雅展現唐宋詩詞般的溫柔婉約；〈宏村〉以電影《臥虎藏龍》取景的小鎮為題，從下午拍到晚間，以小鎮的古樸展現自己追求東方淡雅文化的情懷，小橋、流月間，便是黃華安眼中的歲月靜好。

深受民國大師如尤其張大千、溥心畬、郎靜山等人的影響，黃華安除了也自詡影、詩、書多元精進，更希望傳承前人的生命態度與文化視野，將東方哲學的和諧實踐於安身立命，「在這紛亂的世界，心仍會安靜、不慌。」

(旺報 )