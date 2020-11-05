漢神巨蛋日本物產展熱鬧登場。（柯宗緯攝）

漢神巨蛋日本物產展熱鬧登場。（柯宗緯攝）

漢神巨蛋日本物產展熱鬧登場。（柯宗緯攝）

漢神巨蛋購物廣場週年慶進入尾聲，即日起至11／16在8F活動會館壓軸推出最受消費者歡迎的日本物產展，今年以「Re：Discover傳統再發現」為主題，匯集近40家人氣超強名店，包含伴手禮、網友激推排隊美食以及精緻工藝品等，以創新重新詮釋傳統日本文化，同時配合全館滿千送百活動，有望為週年慶業績再掀一波高潮。

今天開幕儀式，邀請到夏川里美演唱指定三線琴師一曾健裕蒞臨現場演出，用清澈溫暖且充滿穿透力的琴聲揭開序幕，消費者不必飛到日本，在這裡就能實際領略日本職人文化之美。

值得一提的是，今年日本展力邀多家初次登場日本爆紅品牌，像是首次南下獨家登場的「咖樂迪咖啡農場」是來自日本的食品選貨店，提供咖啡豆與各國進口食品，更推出品牌獨創商品，讓消費者享受在市集裡尋寶的樂趣；還有風靡全日本的最強甜點「PRESS BUTTER SAND」，精選來自北海道新鮮牛乳製成的奶油，一口咬下美味瞬間滿溢口腔。

除了甜點之外，更邀請產地直送的頂級日本和牛「牛嶋Ushi Shima」，肉質綿密細緻、油花分佈勻稱，透過職人烹調食藝，連老饕也魂牽夢縈的絕世美味；以及日本羽田機場代購人氣TOP 1伴手禮「若廣」烤鯖魚壽司，每天新鮮製作，堅持使用日本食材，超紮實口感讓人一吃就上癮；

此外，曾榮獲日本優良設計大獎的「星野民藝」展售原裝進口傢俱，展現日本職人最極致的工藝美學，多樣品牌於漢神巨蛋首次露面，也帶給消費者全新的購物享受。

還有全日空商務艙指定使用品牌「北海道特A級七星米」；以及被稱為日本工藝寶庫的「岡田屋漆器」帶來2019年G20大阪高峰會版本漆器作品，也是送禮自用的最佳選擇。同時，超人氣漫畫–蠟筆小新的快閃店也將強勢回歸，本次將帶來更多日本空運來台限定商品、周邊小物及小新同款休閒褲，讓生活無時無刻都充滿小新的趣味身影，蠟筆小新的粉絲們要準備衝一波了。

另外，今年還推出「日系生活體驗計畫」，邀請太雅出版社主編輯–張芳玲，大方分享東京日常生活態度；也找來日本職人使用代表日本的靈魂食材–味噌來製作各式風味料理；還有最具代表的日本酒活動，請到達人示範如何在家也能輕鬆製作屬於自己的獨特日式調酒等，讓消費者在大啖美食之餘，更能親自深入了解日系生活美學。

為了回饋長期支持的消費者，日本展期間只要消費滿1,000元，就有機會抽中加賀屋的圓景和式、和洋標準房住宿券，市價27,500元，讓你一次滿足所有好吃好玩的日本文化體驗。

漢神巨蛋週年最後加碼衝刺，11／5(四)~11／10(二)全館刷聯名卡滿6000送300元電子商品券及100元漢神本館餐飲券、全館刷同一卡滿1萬送500元商品券、1F精品區滿2萬送1,000元電子商品券。此外漢神巨蛋本次與三麗鷗攜手合作，將戶外廣場打造成三麗鷗奇幻樂園，包含10公尺高美樂蒂主舞台、超萌布丁狗溜滑梯，還有摩天輪、海盜船等7大主題，已成為人潮聚集的網美打卡熱點。

(中時 )