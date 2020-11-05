台北文華東方酒店將於12月1日重新開放住房服務，並特別針對國內旅遊市場不同客源層的需求，推出兩項超值住房專案：一為針對國人在平日推出「與扇有約」一泊二食限時優惠，凡於2020年11月6日起至11月20 日止直接前往酒店官網訂房，即可享每晚8,888元起的超值優惠房價，除豐盛早餐並可享米其林星級美饌；另外，針對一般大眾推出不限資格、不限平假日即可入住的「扇饗之旅」住房專案，每晚9,800元起，可享早餐外，更額外加贈3,000元餐飲折抵金額。

此外，除了現行營運的米其林星級雅閣中餐廳及米其林推薦Bencotto義大利餐廳和屢獲國際獎項的芳療中心之外，極富盛名並深獲時尚名媛喜愛的下午茶餐廳「青隅」也將在12月2日開始，於每週三至週日再次提供貴賓享用精緻糕點及精選歐洲和中國茗茶。

台北文華東方酒店表示，此限時住房優惠僅限中華民國國民身分證及外僑居留證持有者適用，凡於2020年11月6日起至11月20 日止前往酒店官網訂房，可享每晚8,888元起的超值優惠價格，適用2020年12月1日起到2021年1月31日止平日（周日至周四）期間之住宿，並享受一泊二食等多項禮遇，其中包括：每日雙人豐盛早餐、米其林一星「雅閣」中餐廳特製晚間雙人套餐 (雙人套餐原價5,760元外加一成服務費)、The Spa 芳療療程享 7 折優惠、免費享用房内迷你吧乙次等。

最值得一提的是賓客可以在連續3年獲得米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳享受每位價

值2,880元的七道式晚間套餐，每一道都是雅閣經典佳餚，例如：「蜜汁叉燒」、「避風塘蝦球」以及「蔥香海斑柳」等。「雅閣」一直是商業巨擘、社會名流欽點鍾愛的餐廳，連3年的米其林光環加持，更是饕客趨之若鶩的聖地，住台北文華東方、享「雅閣」美食，的確是品味人生，寵愛自己的一趟極致之旅。

「扇饗之旅」的推出滿足休閒度假客群所需，為賓客規劃一場感受城市綠洲魅力的食尚之旅。每次入住除可享每日雙人早餐，更可享有3,000元館內餐飲折抵金額， 適用於「雅閣」中餐廳、「Bencotto」義大利餐廳、「青隅」、「M.O. Bar」及「文華餅房」等多項豐富餐飲擇其使用。

隨著聖誕節到來，「青隅」以聖誕主題的下午茶是台北文華東方一年一度的盛會，而有別於「青隅」的溫婉綽約，「M.O. Bar」承襲1920年代裝飾藝術風格，一系列經典和創意雞尾酒特調、頂級香檳和葡萄酒，是截然不同的體會，每晚5到9點推出「輕盈雞尾酒Bubble＆Tini」Happy Hour 無限暢飲。

(中時 )